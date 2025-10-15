Biodata Maker

कौन है भारतीय मूल का एश्ले टेलीस, जो अमेरिका में चीन के लिए जासूसी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (12:23 IST)
Ashley Tellis News in hindi : अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे एश्ले जे टेलीस को पुलिस ने गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर चीन के अधिकारियों से संपर्क रखने का भी आरोप है। भारत अमेरिका संबंधों की हिमायती रहे टेलीस की गिरफ्तारी की खबर से सभी हैरान रह गए।
 
फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के हवाले से खबर दी है कि 11 अक्टूबर को टेलीस के वर्जिनिया के वियना स्थित घर, गाड़ी और उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर मारे गए छापे में कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। एक संघीय अदालत के आदेश पर अमेरिकी जांचकर्ताओं ने एश्ले के घर छापेमारी की थी।
 
फॉक्स न्यूज के अनुसार, जांचकर्ताओं ने टेलीस के घर से बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं। इनके ऊपर गोपनीय या अति गोपनीय लिखा हुआ है। टेलीस को अमेरिका-भारत-चीन क्षेत्र में एक विद्वान के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त था।
 
कौन है एश्ले टेलीस : मुंबई में जन्में टेलीस कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के टाटा चेयर और वरिष्ठ फेलो है। उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और एशियाई मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।

टेलीस भारत में अमेरिकी राजदूत रहे रॉबर्ट ब्लैकविल के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम कर चुका है। वह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक और वरिष्ठ निदेशक के रुप में भी काम कर चुका है।
edited by : Nrapendra Gupta  

