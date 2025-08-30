ganesh chaturthi

PM मोदी पहुंचे चीन, हुआ शानदार स्‍वागत, SCO समिट में होंगे शामिल

Prime Minister Narendra Modi arrived in China today

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

शनिवार, 30 अगस्त 2025 (17:39 IST)
PM Modi In China : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन पहुंच गए हैं। उनकी यह चीन यात्रा 7 साल बाद हुई है। प्रधानमंत्री यहां बेहद अहम SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के चीन पहुंचने पर उनका शानदार स्‍वागत हुआ। उनके स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत-चीन संबंधों पर जमी बर्फ पिघलेगी। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें चीन और भारत के संबंधों में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत-चीन पर है दुनिया की नजर है।

खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन पहुंच गए हैं। उनकी यह चीन यात्रा 7 साल बाद हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के चीन पहुंचने पर उनका शानदार स्‍वागत हुआ। उनके स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। पीएम मोदी चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पहुंचे, तो उनकी अगुवानी चीनी पीएम ली कियांग ने की। पीएम मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया और उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन चीन के दौरे पर रहेंगे।
 
प्रधानमंत्री मोदी यहां शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें चीन और भारत के संबंधों में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत-चीन पर है दुनिया की नजर है।
यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के लागू होने के बाद हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
 
पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर बीजिंग में उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि स्थानीय चीनी नागरिकों और कारोबारियों में भी बड़ी उम्मीदें हैं। इस दौरे को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बैठक में मोदी और जिनपिंग के भारत-चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने तथा पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद रिश्तों में बढ़ी तल्खी को दूर करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने की संभावना है। तियानजिन की यात्रा से पहले मोदी ने कहा था कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है।
Edited By : Chetan Gour 
फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

