Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Tariff और H1-B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिले एस जयशंकर, जानिए क्या हुई बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें External Affairs Minister S Shankar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यूयॉर्क , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (23:03 IST)
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की 80वीं बैठक के दौरान हुई। टैरिफ और एच1 बी विवाद के बीच दोनों देशों के मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। 
ALSO READ: व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि
लोटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुबियो और जयशंकर के बीच यह बैठक रूस से तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद, आमने-सामने की पहली मुलाकात है। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका द्वारा लगाया गया शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
 
दोनों नेता पिछली बार जुलाई में वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मिले थे। यह द्विपक्षीय बैठक ऐसे दिन हुई, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर भी बातचीत होने वाली है।
 
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी पक्ष से मुलाकात करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाना है। बयान में कहा गया है कि 16 सितंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों की भारत यात्रा के दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयास तेज करने का निर्णय लिया गया था।
ALSO READ: 25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें
विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सत्र में भाग लेने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वह सत्र के इतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे और 27 सितंबर को आम बहस में यूएनजीए मंच से राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंदौर के रानीपुरा में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 9 घायल, 6 लोगों के दबे होने की सूचना

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels