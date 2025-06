21 जून योग दिवस का इतिहास, जानें 2025 की थीम से हम क्या सीखें

वसुधैव कुटुंबकम्: यह थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' (One Earth, One Family, One Future) के G20 के आदर्श वाक्य के अनुरूप है, जो वैश्विक एकजुटता और साझा कल्याण पर जोर देती है। यह थीम योग को एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार ला सकती है, बल्कि एक स्वस्थ, टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय के निर्माण में भी योगदान दे सकती है।