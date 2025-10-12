Biodata Maker

तालिबान ने पा‍किस्‍तान में मचाया तांडव, 58 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत, 200 तालिबानियों के भी मारे जाने का दावा

Photo : Pakistan army X account

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (19:49 IST)
Conflict between Pakistan and Afghanistan continues : पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब खतरनाक रूप ले चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी सेना ने अफगानिस्तान की उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बलों ने नागरिक आबादी को निशाना बनाकर गोलीबारी की जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है।

पाकिस्‍तान के इस दावे पर तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस संघर्ष में 9 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं, इसमें 16 अन्य घायल हुए हैं। तालिबान ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भी कब्जा करने की भी बात कही है। अफगानिस्तान के रक्षामंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि हम किसी भी हमले का जवाब देंगे।
 
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों की तरफ से किए गए हमले के बाद इसके जवाब में कई अफगान सीमा चौकियों, ट्रेनिंग सेंटरों और प्रमुख ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। पाकिस्तान ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमलों को अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों द्वारा किया गया अकारण हमला बताया।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी सेना ने अफगानिस्तान की उकसावे का मुंहतोड़ जवाब दिया। उल्‍लेखनीय है कि यह संघर्ष 2024 से चला आ रहा अफगान-पाकिस्तान तनाव का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान अफगान तालिबान पर टीटीपी (पाकिस्तानी तालिबान) को समर्थन देने का आरोप लगाता है।
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान बलों ने नागरिक आबादी को निशाना बनाकर गोलीबारी की जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान के जांबाज सुरक्षाबलों ने त्वरित और असरदार जवाब दिया है। किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है।
