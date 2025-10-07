ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ से रोका भारत पाक युद्ध

Trump on India Pakistan War : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने टैरिफ की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने दोनों देशों से यु्द्ध रोकने के लिए क्या कहा?

टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार न होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध छिड़ जाते। ट्रंप ने हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध को रोकने के लिए 20 सूत्रिय पीस प्लान पेश किया है।

उन्होंने कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए। मैं ठीक-ठीक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। उन्होंने कहा कि हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक भी हैं।

#WATCH टैरिफ पर अपना रुख बदलने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने कहा, "अगर मेरे पास टैरिफ़ लगाने का अधिकार न होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध छिड़ जाते... अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे इसके लिए तैयार थे। सात विमान मार गिराए गए... मैं ठीक-ठीक… pic.twitter.com/46OkeDJshX — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025

अगस्त में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से व्यापार रोकने और नई दिल्ली पर ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने तब बताया था कि मैंने कहा, मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे। हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आप पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा।





उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। पहले उन्होंने 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की। इसके अलावा भी वे अमेरिका आने वाली कई वस्तुओं पर अलग से भी टैक्स लगा रहे हैं।

ट्रंप ने 1 नवंबर 2025 से अन्य देशों से अमेरिका आने वाले सभी मीडियम और बड़े ट्रकों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का एलान किया है। ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है।

edited by : Nrapendra Gupta