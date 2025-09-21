ट्रंप क्यों चाहते हैं 7 नोबेल शांति पुरस्कार, किन युद्धों को समाप्त किए जाने का दावा?

ट्रंप ने अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टिट्यूट फाउंडर्स डिनर के वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि हमने भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अजरबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इजराइल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया, रवांडा-कांगो के बीच के संघर्ष को रोक दिया और इनमें से 60 प्रतिशत को व्यापार के कारण ही रोका जा सका।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वैश्विक मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें उस स्तर का सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला। हम शांति समझौते करा रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं। हमने भारत-पाकिस्तान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच युद्ध को रोका है।

ट्रंप ने कहा, जैसा कि उन्हें बताया गया था कि यदि वह रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को रोकने में सफल रहते है तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मैंने कहा, अच्छा, बाकी सातों का क्या? मुझे हर एक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि मैंने सोचा था कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान आसान होगा क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं लेकिन मैं उनसे निराश हूं। मैंने सोचा था कि यह सबसे आसान होगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, फिर भी हम इसे किसी न किसी तरह से हल कर ही लेंगे।

भले ही ट्रंप 7 युद्धों को समाप्त कराए जाने का दावा कर रहे हो लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति के भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त कराए जाने संबंधी दावे का खंडन किया है।

edited by : Nrapendra Gupta