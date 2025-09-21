Navratri

ट्रंप क्यों चाहते हैं 7 नोबेल शांति पुरस्कार, किन युद्धों को समाप्त किए जाने का दावा?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन/न्यूयॉर्क , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (14:27 IST)
Trump News in Hindi : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझाने का एक बार फिर दावा किया। उन्होंने सात युद्धों को समाप्त कराने का दावा करते हुए हर युद्ध के लिए एक नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की। ALSO READ: H-1B Visa पर बड़ा अपडेट : ताजा नियम केवल नए आवेदकों पर लागू, एकमुश्त लिया जाएगा शुल्क
 
ट्रंप ने अमेरिकन कॉर्नरस्टोन इंस्टिट्यूट फाउंडर्स डिनर के वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि हमने भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अजरबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इजराइल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया, रवांडा-कांगो के बीच के संघर्ष को रोक दिया और इनमें से 60 प्रतिशत को व्यापार के कारण ही रोका जा सका।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वैश्विक मंच पर हम एक बार फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमें उस स्तर का सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला। हम शांति समझौते करा रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं। हमने भारत-पाकिस्तान और थाईलैंड-कंबोडिया के बीच युद्ध को रोका है।
 
उन्होंने कहा कि मैंने भारत से कहा था कि देखिए आप दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। यदि आप युद्ध की शुरुआत करते हैं तो हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। मेरे इतना कहने पर वे रुक गए। ALSO READ: ट्रंप ने मोदी को दोस्त बोल कर किया वार, H1B वीजा पर सबसे बड़ा प्रहार
 
ट्रंप ने कहा, जैसा कि उन्हें बताया गया था कि यदि वह रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को रोकने में सफल रहते है तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मैंने कहा, अच्छा, बाकी सातों का क्या? मुझे हर एक के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि मैंने सोचा था कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान आसान होगा क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं लेकिन मैं उनसे निराश हूं। मैंने सोचा था कि यह सबसे आसान होगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, फिर भी हम इसे किसी न किसी तरह से हल कर ही लेंगे।
 
भले ही ट्रंप 7 युद्धों को समाप्त कराए जाने का दावा कर रहे हो लेकिन भारत ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति के भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त कराए जाने संबंधी दावे का खंडन किया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

