ट्रंप ने जेलेंस्की की उम्मीदें तोड़ीं, नहीं देंगे टॉमहॉक मिसाइल

Trump Zelensky meet : रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच व्हाउट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की अहम मुलाकात हुई। जेलेंस्की को अमेरिकी 'टॉमहॉक' मिसाइलों की उम्मीद थी। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की उम्मीदों को तोड़ते हुए को लंबी दूरी की मिसाइल देने से इनकार कर दिया।
पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि वे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी टॉमहॉक मिसाइलें हैं, लेकिन हमें खुद की जरूरत है। हम अपने देश को खाली नहीं कर सकते।
ट्रंप ने मुलाकात के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात बहुत दिलचस्प और सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन मैंने उनसे कहा, जैसा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को भी ज़ोर देकर कहा था, कि अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और समझौता किया जाए!
उन्होंने कहा कि बहुत खून-खराबा हो चुका है, संपत्ति की सीमाएं युद्ध और साहस से तय होती रही हैं। उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए जहां वे हैं। दोनों को जीत का दावा करने दें, इतिहास को फैसला करने दें! अब और गोलीबारी नहीं, अब और मौत नहीं, अब और बेहिसाब और बेहिसाब पैसा खर्च नहीं। यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू ही नहीं होता। हर हफ़्ते हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं — अब और नहीं, शांति से अपने परिवारों के पास घर जाओ!
इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे तक बात की थी। ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में फिर मिलेंगे। साथ ही, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी अधिकारियों की मीटिंग भी अगले हफ्ते होने वाली है। ट्रंप ने यह भी माना कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच सीधी बातचीत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बहुत तनाव है, शायद बातचीत अलग-अलग करनी पड़ेगी।
