किस धर्म को मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्यों बढ़ा सकते हैं भारत की चिंता?

Which religion does US President Donald Trump follow: किसी भी बड़े नेता या व्यक्ति की जाति और धर्म के बारे में जानने के लिए लोगों की काफी रुचि होती है। हालांकि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ बाइबिल लेकर शपथ ली थी, फिर भी लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर ट्रंप किस धर्म को मानते हैं। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ईसाई धर्म को ही मानते हैं। ट्रंप के दादा जर्मन मूल के थे, जबकि उनकी मां स्कॉटिश मूल की थीं।