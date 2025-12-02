Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






व्हाइट हाउस ने जारी की डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट, कैसा है अमेरिकी राष्‍ट्रपति का स्वास्‍थ्य?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Donald Trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (08:06 IST)
Donald Trump Medical Report : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर चर्चाओं के बीच, व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक अहम मेडिकल अपडेट जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने अक्टूबर में अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान हृदय और पेट के प्रिवेंटिव MRI स्कैन कराए थे, और परिणाम पूरी तरह से सामान्य पाए गए हैं।
 
व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक मेमो में राष्ट्रपति के चिकित्सक, डॉ. सीन बार्बाबेला ने कहा कि इस उन्नत MRI इमेजिंग का उद्देश्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को समय रहते पहचानना और यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य दीर्घकालिक रूप से ठीक रहे।
 
उन्होंने बताया कि यह एमआईआई इमेजिंग पूरी तरह से प्रिवेंटिव थी, ताकि किसी भी संभावित समस्या का पहले ही पता चल सके और उस पर रोकथाम की जा सके। डॉक्टर के मुताबिक, ट्रंप की हृदय और पेट से संबंधित सभी इमेजिंग रिपोर्ट सामान्य हैं, और किसी भी प्रकार की जटिलता या चिंता का कोई संकेत नहीं मिला।
 
व्हाइट हाउस ने यह जानकारी ऐसे समय में दी जब एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे MRI के नतीजे सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा था कि MRI के परिणाम परफेक्ट आए हैं। उन्होंने मजाक करते हुए यह भी कहा कि उन्हें यह याद नहीं कि MRI किस हिस्से का किया गया था, लेकिन यह दिमाग का नहीं था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक कॉग्निटिव टेस्ट भी दिया था और उसमें पूरा स्कोर प्राप्त किया था।
 
सोमवार को मेमो जारी होते ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह विवरण अब पर्याप्त है।
 
इससे पहले, व्हाइट हाउस इस विषय पर चुप था और यह स्पष्ट नहीं किया था कि ट्रंप का MRI किस हिस्से का किया गया था, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। 
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बना साइलेंट किलर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels