IPL 2026: राजस्थान ने रोमांचक मैच में गुजरात को 6 रनों से हराया

Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (23:59 IST)
Updated Date: Sun, 05 Apr 2026 (00:04 IST)
GTvsRR ध्रुव जुरेल (75) और यशस्वी जायसवाल (55) के शानदार अर्धशतकों के बाद जोफ्रा आर्चर और तुषार देशपांडे के दो आखिरी बेहतरीन ओवरों से राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में शनिवार को छह रन से रोमांचक जीत हासिल की।राजस्थान ने 20 ओवर में छह विकेट पर 210 रन का मजबूत स्कोर बनाने के बाद गुजरात की चुनौती को आठ विकेट पर 204 रन पर थाम लिया।
राजस्थान की दो मैचों में यह लगातार दूसरी जीत है जबकि गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। वाह! क्या ज़बरदस्त मैच था! इस सीज़न का पहला रोमांचक मैच, और सुर्खियाँ बटोरने वाले खिलाड़ी हैं तुषार देशपांडे। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले सीजन में वे इसी तरह के मैच हार जाते थे; लेकिन आज नहीं, इस साल नहीं, और रियान पराग की कप्तानी में तो बिल्कुल नहीं।
उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए, जब गुजरात को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, तब आखिरी ओवर देशपांडे को दिया; और यह फ़ैसला एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ। देशपांडे ने पूरी सटीकता के साथ यॉर्कर गेंदें डालीं और राशिद खान या कगिसो रबाडा को मैच अपने पाले में ले जाने का कोई मौका नहीं दिया।
गुजरात टाइटन्स के लिए यह चेज (लक्ष्य का पीछा) कभी पूरी तरह से ज़ोर नहीं पकड़ पाया, भले ही उनकी शुरुआत अच्छी रही थी; वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अपना संयम बनाए रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। गुजरात ने सधी हुई शुरुआत की, जिसमें साई सुदर्शन (73) ने पारी को आगे बढ़ाया और कुमार कुशाग्र ने उन्हें मजबूत सहारा दिया। 78 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने पारी की नींव रखी, और सुदर्शन ने इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन उनका आउट होना ही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीच के ओवरों में रवि बिश्नोई ने मोर्चा संभाला और 4 विकेट लेकर टाइटन्स के चेज को पूरी तरह से बिखेर दिया। 127/2 के आरामदायक स्कोर से गुजरात अचानक 161/7 पर लुढ़क गया और मैच पर से उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन मैच में अभी भी एक और मोड़ आना बाकी था।
आखिरी पाँच ओवरों में जब जीत के लिए 50 रनों की ज़रूरत थी, तब राशिद और रबाडा ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाज़ी की; उन्होंने धीरे-धीरे लक्ष्य को कम किया और आखिरी दो ओवरों में इसे घटाकर 15 रन पर ला दिया। लेकिन आर्चर ने 19वां ओवर (आखिरी से पहले वाला ओवर) शानदार ढंग से डाला और मैच का रुख फिर से अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया; अब आखिरी ओवर में देशपांडे को 11 रन बचाने थे – और उन्होंने इस काम को बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिया। राजस्थान रॉयल्स ने अपने अभियान की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है, वहीं गुजरात टाइटन्स को लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है।