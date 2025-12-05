Biodata Maker

Cloudflare Down: महीने भी दूसरी दूसरी बार इंटरनेट डाउन, कई ऐप्स चलाने में आई परेशानियां

, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (15:11 IST)
Cloudflare Down : क्लाउडफ्लेयर की सेवाओं में परेशानियां आने की फिर लोगों ने शिकायत की है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर नाराजगी और शिकायतों की बाढ़ आ गई। एक महीने में दूसरी बार ऐसी परेशानियां आई हैं। नवंबर में भी क्लाउडफ्लेयर में ऐसी गड़बड़ी आई थी। 
इसके कारण Spotify, ChatGPT जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफार्म कुछ समय के लिए ठप हो गए थे।  मीडिया खबरों के मुताबिक इस आउटेज के कारण से Canva और Downdetector जैसे कई वेबसाइट्स प्रभावित हुई हैं। 
 
बहुत से यूजर्स जरूरी सर्विसेज तक नहीं पहुंच पाए। कई ऐप्स को चलाने में भी परेशानियां। हालांकि इसे लेक क्लाउडफ्लेयर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 

DGCA ने रोस्टर संबंधी फैसले पर लगाई रोक, जल्द खत्म होगा इंडिगो संकट!

