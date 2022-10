Twitter के ऑफिस में toilet sink लेकर घुसे Elon Musk, देखें वीडियो

Elon Musk एक बार फिर चर्चाओं में हैं। Elon Musk ने अपने 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर डील के फॉर्मल क्लोजिंग से पहले अपने बायो को 'चीफ ट्‍वीट' में बदल दिया है। टेस्ला के सीईओ ने ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस का भी दौरा किया और बुधवार को एक सिंक लेकर ट्विटर ऑफिस के हॉल में चले गए। उन्होंने अपना यह वीडियो कैप्शन के साथ शेयर किया- 'Entering Twitter HQ - let that sink in' Elon Musk ने पहले मार्च में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सौदा रद्द कर दिया।