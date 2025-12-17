Festival Posters

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (19:32 IST)
Reliance Jio, Airtel and Vi recharge plans update  : नए साल में आम आदमी को महंगाई का झटका लग सकता है। हर महीने मोबाइल इंटरनेट पर सैकड़ों रुपए खर्च करने वाले ग्राहकों के लिए ग्लोबल निवेश फर्म मॉर्गन स्टेनली ने चेतावनी दी है कि भारतीय टेलीकॉम कंपनियां 2026 में 4G और 5G रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में 16 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। खबरों के मुताबिक बढ़े हुए मोबाइल रिचार्ज के चलते 2026 देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण साल साबित हो सकता है। 
8 सालों में चौथी बड़ी बढ़ोतरी, किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर
द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी का असर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के ग्राहकों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने चुपचाप सस्ते प्लान हटाकर और OTT स्ट्रीमिंग जैसे फायदे केवल प्रीमियम पैक्स तक सीमित कर ग्राहकों को महंगे दामों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यह पिछले 8 सालों में चौथी बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी होगी। इससे पहले 2019, 2021 और 2024 में दाम बढ़ाए जा चुके हैं।
एयरटेल की ARPU में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद
उच्च टैरिफ से एयरटेल की एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में करीब 260 रुपए रहने वाली एयरटेल की ARPU, बेहतर डेटा प्राइसिंग, पोस्टपेड यूजर्स की संख्या में इजाफे और बढ़ती रोमिंग डिमांड के चलते वित्त वर्ष 2028 तक 320 रुपए से ऊपर पहुंच सकती है।
फिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम 
रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ बढ़ोतरी का समय एयरटेल और रिलायंस जियो- दोनों के लिए अनुकूल है, क्योंकि उनकी बड़ी 5G निवेश योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और लागत का दबाव अब कम हो रहा है। वोडाफोन आइडिया की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और उसका भविष्य समय पर फंडिंग और नीतिगत समर्थन पर निर्भर करता है। इससे ग्राहकों के लिए साफ मैसेज है कि बेहतर नेटवर्क की उम्मीद जरूर करें, लेकिन इसके लिए ज्यादा भुगतान करने को भी तैयार रहें। Edited by : Sudhir Sharma

