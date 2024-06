Reliance Jio will increase the price of mobile service plans : देश की शीर्ष दूरसंचार कंपनी जियो 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरों में 12 से 27 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि साथ ही ग्राहकों के लिए असीमित मुफ्त 5जी सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है।