WhatsApp में जल्दी ही यूजरनेम सिस्टम होगा चालू, नहीं पड़ेगी नंबर की आवश्यकता

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (18:37 IST)
WhatsApp अपने फीचर को लेकर काम कर रहा है। WhatsApp पर जल्द ही आप बिना नंबर के भी चैटिंग कर सकते हैं। किसी से बात करने के लिए नंबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसके लिए WhatsApp यूजरनेम (Username) का फीचर देने वाला है। WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार Android के लिए लेटेस्ट बीटा वर्जन 2.25.22.9 में यह नया फ़ीचर टेस्ट हो रहा है।
नंबर के बिना भी यूजरनेम का यह फीचर आपकी प्राइवेसी को एक और नया लेयर देगा। यूजरनेम आने के बाद ऐसी संभावना है कि चैट शुरू करने के लिए फोन नंबर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इससे यूजर्स के फोन नंबर प्राइवेट रहेंगे। इस दौरान WhatsApp असली यूजरनेम सिस्टम को टेस्ट करेगा और बग्स को ठीक करेगा। WhatsApp एक यूजरनेम रिजर्वेशन फीचर भी ला सकता है।

यह लोगों को पूरी सुविधा रोलआउट होने से पहले ही अपना मनपसंद यूजरनेम चुनने की सुविधा दे सकता है। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए WhatsApp जल्द ही Username Key भी ला सकता है। अगर कोई यूजर यह 'Key' लगा देता है तो यूजरनेम जानने के बाद भी कोई उसे मैसेज नहीं भेज पाएगा। जब तक कि मैचिंग 'Key' भी उनके पास न हो। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

