Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

भारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।





अरट्टई का ज़ोर सिर्फ़ नए फीचर्स पर ही नहीं, बल्कि यूज़र प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा पर भी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह ऐप चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे व्हाट्सऐप का असली भारतीय ऑप्शन मानने लगे हैं।

ये 5 फीचर्स व्हाट्‍सएप को दे रहे हैं मात- Zoho पहले से ही अपने बिज़नेस सॉल्यूशन्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े नामों को टक्कर देता आया है। अब आम यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ अरट्टई, व्हाट्सऐप के सामने एक मजबूत चुनौती बनकर खड़ा है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी अरट्टई केवल वॉयस और वीडियो कॉल्स को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन देता है, जबकि व्हाट्सऐप में टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

5 फीचर्स जिनमें अरट्टई, व्हाट्सऐप से आगे 1. मीटिंग्स (Meetings) अरट्टई का ‘मीटिंग्स’ फीचर इसे खास बनाता है। जहां व्हाट्सऐप की वीडियो कॉलिंग सीमित है, वहीं अरट्टई पर यूज़र्स Google Meet और Zoom की तरह तुरंत मीटिंग बना सकते हैं, किसी मीटिंग में जुड़ सकते हैं या भविष्य के लिए शेड्यूल कर सकते हैं।

2. पॉकेट (Pocket) व्हाट्सऐप पर लोग खुद को मैसेज भेजकर जानकारी सेव करते हैं। अरट्टई ने इसे और बेहतर बना दिया है। इसका ‘पॉकेट’ फीचर यूजर्स को एक तरह का पर्सनल क्लाउड स्टोरेज देता है, जहां वे मैसेज, मीडिया और जरूरी फाइलें सुरक्षित रख सकते हैं।

3. मेंशन्स (Mentions) व्हाट्सऐप पर किसी ग्रुप चैट में किसने आपको टैग किया, यह ढूंढना मुश्किल होता है। अरट्टई ने यह समस्या हल कर दी है। इसमें Slack की तरह एक ‘मेंशन्स’ सेक्शन है, जहां सभी मैसेज एक ही जगह मिल जाते हैं जिनमें यूज़र का जिक्र किया गया है।

4. बिना विज्ञापन (No Ads) अरट्टई पूरी तरह ऐड-फ़्री है और कंपनी ने साफ कहा है कि वह यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए नहीं करेगी। वहीं, व्हाट्सऐप ने हाल ही में Updates टैब में विज्ञापन दिखाना शुरू किया है और डेटा को अपनी पैरेंट कंपनी Meta के साथ शेयर भी करता है।

5. जबरन AI नहीं (No Forced AI) Meta ने पिछले कुछ महीनों में व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पर AI फीचर्स जोड़ दिए हैं, जिन्हें पूरी तरह बंद करने का विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, अरट्टई में इस समय कोई AI फीचर मौजूद नहीं है। कंपनी भविष्य में इन्हें जोड़ सकती है, लेकिन उम्मीद है कि इन्हें यूज़र्स पर थोपा नहीं जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma