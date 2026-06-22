Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






WhatsApp ला रहा 2 बड़े फीचर्स, ऑनलाइन यूजर्स को पहचानना और बैकअप मैनेज करना होगा आसान, जानिए कैसे करेंगे काम

Advertiesment
whatsapp
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (18:25 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (18:29 IST)
google-news
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए 2  नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन अपडेट्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए ऑनलाइन स्टेटस देखना और चैट बैकअप को मैनेज करना पहले से अधिक आसान बनाना है।
ALSO READ: Electric Scooter खरीदने से पहले 14 जरूरी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी

ऑनलाइन स्टेटस दिखाने के लिए आएगा ग्रीन डॉट

WhatsApp फिलहाल एक नए ग्रीन ऑनलाइन इंडिकेटर की टेस्टिंग कर रहा है। यह फीचर यूजर की प्रोफाइल फोटो पर एक छोटा हरा बिंदु (Green Dot) दिखाएगा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उस समय WhatsApp पर एक्टिव है।
 
यह फीचर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलने वाले ऑनलाइन इंडिकेटर की तरह काम करेगा। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.26.24.5 में देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ग्रीन डॉट की विजिबिलिटी मौजूदा प्राइवेसी सेटिंग्स से जुड़ी रहेगी, यानी यूजर्स अपने ऑनलाइन स्टेटस पर पूरा नियंत्रण बनाए रख सकेंगे।
 
भविष्य में यह ग्रीन डॉट मौजूदा 'Online' टेक्स्ट लेबल की जगह भी ले सकता है।
 

WhatsApp में मिलेगा नया बैकअप मैनेजमेंट सेक्शन

दूसरा फीचर बैकअप मैनेजमेंट से जुड़ा है, जिस पर अभी काम चल रहा है। WhatsApp ऐप में एक विशेष सेक्शन जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जहां यूजर्स अपने बैकअप देख सकेंगे, अनावश्यक फाइलों को डिलीट कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर डुप्लीकेट बैकअप भी बना सकेंगे। इससे स्टोरेज मैनेजमेंट आसान होगा और पुराने चैट डेटा की वजह से होने वाली अव्यवस्था कम होगी।
 

Google भी करेगा मदद

 
WhatsApp के आगामी फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए Google भी सहयोग कर रहा है। Google Play Services के वर्जन 26.23 के साथ एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द ही फोन की सेटिंग्स में ही WhatsApp बैकअप विकल्प दिखाई दे सकते हैं। इसके जरिए Google Drive बैकअप और स्टोरेज कंट्रोल को मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। यूजर्स को शॉर्टकट और डायरेक्ट एक्सेस जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
ALSO READ: Bharat Bhushan Tiwari : कौन थे भरत तिवारी, 17 जून को क्या हुआ था, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनकाउंटर मामला, कैसे मची बिहार की सियासत में खलबली

कब मिलेंगे ये फीचर्स?

फिलहाल दोनों फीचर्स टेस्टिंग और डेवलपमेंट चरण में हैं और आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, रोलआउट के बाद ऑनलाइन यूजर्स की पहचान करना और पुराने बैकअप को व्यवस्थित करना काफी आसान हो जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Lucknow में बड़ा हादसा, कोचिंग-कम-गेमिंग जोन में भीषण आग, 14 लोगों की मौत की आशंका, CM योगी ने रद्द किया अलीगढ़ दौरा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels