Google Meet और Zoom को भी छोड़ सकता है पीछे WhatsApp का यह फीचर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (18:43 IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स लाता है। अब वह एक ऐसा नया फीचर ला रहा है, जो Google Meet और Zoom को भी पीछे छोड़ देगा। मैसेजिंग ऐप जल्द ही एक शेड्यूल कॉल्स नाम से एक फीचर लेकर आ रहा है, जो यूजर्स को Google Meet और Zoom की तरह मीटिंग शेड्यूल करने की सुविधा देगा।
यह फीचर शेड्यूल कॉल्स यूजर्स को लोगों से जोड़ने और ग्रुप्स के साथ मीटिंग या वीडियो कॉल के लिए कैलेंडर बनाने की सुविधा देता है। यह फीचर Teams, Google Meet और Zoom की तरह ही काम करता है। इसके अलावा आपको 'हाथ उठाने (raise a hand)' जैसे दूसरे टूल्स भी मिलते हैं, जो आपको इंटरव्यू या मीटिंग के दौरान आपको बोलने का मौका देंगे। WhatsApp इसके अलावा भी कई फीचर्स पर काम कर रहा है।

इनमें Meta AI के लिए वॉयस सपोर्ट भी शामिल है। जिसकी फिलहाल एंड्रॉइड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग की जा रही है। Meta AI चैटबॉट में Siri जैसा एक डायनामिक हेलो आइकन होगा और यह स्क्रीन पर दिए गए टेक्स्ट के जरिए आपके सवालों का जवाब देगा। इस दौरान AI chatbot अपने जवाब के सोर्स की भी जानकारी देगा, जो लंबे समय में प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। Edited by : Sudhir Sharma

