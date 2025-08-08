धागों से बांधा है अपने दिल का अहसास... इस रक्षाबंधन भेजिए भावनाओं से सजे ये बधाई संदेश

शुक्रवार, 8 अगस्त 2025

Best Raksha Bandhan messages: राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस पावन दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बंधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। इस बार रक्षाबंधन का यह पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन आप अपनी बहन या भाई को ये खूबसूरत संदेश भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।





रिश्तों की मिठास है राखी, भाई-बहन का खास एहसास है राखी। दिलों को जोड़ने वाला विश्वास है राखी।

Happy Raksha Bandhan 2025 राखी का त्योहार है, भाई-बहन का प्यार है, स्नेह की मिठास और रिश्तों की बहार है।

Happy Raksha Bandhan 2025



सूरज की तरह चमकते रहो,

फूलों की तरह महकते रहो यही दुआ है एक बहन की आज

आप हमेशा खुश रहो Happy Raksha Bandhan 2025 राखी का त्योहार हमेशा होता खास है

जब बहन के हाथ में होता भाई का हाथ है भाई हमेशा कहता बहन तेरे लिए कुछ खास है तेरी रक्षा के लिए हमेशा तेरा भाई तेरे साथ है

Happy Raksha Bandhan 2025 बहन का प्यार भाई के लिए होता है आशीर्वाद हमेशा निभाती है मां का किरदार

झगड़ती है, डांटती है करती है प्यार मेरे लिए मेरी बहन है हमेशा खास और दिल के पास Happy Raksha Bandhan 2025

राखी कर देती है सारे गीले शिकवे दूर इसलिए इतनी ताकतवर होती है

बहन के बांधे हुए इस धागे की डोर

Happy Raksha Bandhan 2025 राखी का दिन होता है बहुत खास इस दिन बहन करती है अपने भाई का इंतजार

बांधती है राखी और लेती है रक्षा का वादा इसी वजह से रिश्ता बनता है खास हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई

Happy Raksha Bandhan 2025 राखी का दिन और भाई का चेहरा मेरी हर मुश्किल पर उसकी हिफाजत का पहरा

तू यूं ही मुझे संभालता रहे हमेशा बस हमारा रिश्ता हो इतना गहरा Happy Raksha Bandhan 2025

राखी का त्योहार हो खुशियों की भरमार हो खट्टी-मीठी तकरार हो भाई बहन का प्यार हो

Happy Raksha Bandhan 2025 धागों से बांधा है अपने दिल का अहसास हमेशा बना रहे मेरा और आपका साथ

Happy Raksha Bandhan 2025 अनोखा भी है, निराला भी है तकरार भी है, तो प्यार भी है बचपन की यादों का पिटारा भी है

इसी वजह से ये रिश्ता नहीं प्यार का बंधन है। Happy Raksha Bandhan 2025 रंग बिरंगी राखी बांधी

फिर रोली से लगाया तिलक बांधी राखी और खिलाई मिठाई हमेशा खुश रहना मेरे भाई Happy Raksha Bandhan 2025

चंदन का तिलक, खुशियों की बौछार बहनों का साथ और बेशुमार प्यार मुबारक हो आपको यह राखी का त्योहार

Happy Raksha Bandhan 2025 खुले आसमान में सावन की घटा छाई खुशियों की सौगात लेकर बहन भाई को राखी बांधने आई है

हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई Happy Raksha Bandhan 2025 लड़ना, झगड़ना मना लेना यही है भाई-बहन का प्यार

इसे बढ़ाने के लिए हर साल बहन खुशी के साथ मनाती है राखी का त्योहार Happy Raksha Bandhan 2025

सारे जमाने में सबसे जुदा होता है भाई-बहन का प्यार गंगा की तरह निर्मल है यह राखी का त्योहार

Happy Raksha Bandhan 2025 यह नहीं है रेशम का तार यह होता है एक बहन का प्यार इसी प्यार को हमेशा रखना कायम