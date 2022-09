क्षमावाणी 2022: 'सबको क्षमा, सबसे क्षमा', यही सिखाता है यह पर्व

Forgiveness Day 2022



दिगंबर जैन समाज के पर्वाधिराज 'पर्युषण पर्व' समाप्त हो गए हैं (The End Of Dashlakshana Mahaparv) और रविवार, 11 सितंबर को क्षमावाणी का पावन पर्व (The Festival Of Forgiveness) मनाया जाएगा। जैन धर्म में पर्युषण को आत्म जागृति तथा सभी पर्वों का 'राजा' माना जाता है। इस पर्व की विशेष महत्ता के कारण ही इस पर्व को 'राजा' कहा जाता है। अत: यह पर्व का जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह पर्व जहां 'जिओ और जीने दो' का संदेश देता है, वहीं भगवान महावीर के मूल सिद्धांत 'अहिंसा परमो धर्म और जिओ और जीने दो' की राह पर चलना सिखाता है।