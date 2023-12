राजौरी व पुंछ में फैला आतंकवाद ले चुका है 36 महीनों में 36 सैनिकों और 12 नागरिकों की जान

36 soldiers and 12 civilians lost their lives in 36 months Terrorism spread in : कश्मीर में फैला आतंकवाद अब राजौरी व पुंछ के जुड़वां जिलों में कहर बरपा रहा है। धारा 370 (Article 370) हटाए जाने के उपरांत कश्मीर में सुरक्षाबलों (security forces) का दबाव बढ़ा तो आतंकियों ने राजौरी व पुंछ को अपना नया ठिकाना इसलिए बना लिया, क्योंकि अधिकारी भ्रम पाले हुए थे कि एलओसी से सटे ये दोनों जिले आतंकवाद मुक्त हो चुके हैं तथा शांति लौट चुकी है।