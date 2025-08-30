रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?

खराब मौसम के चलते जम्मू संभाग में आज भी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है।
जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई तथा 5 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय क्षेत्र राजगढ़ में शनिवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बचावकर्मियों को दो महिलाओं समेत तीन लोगों के शव मिले हैं।
वहीं रियासी में माहोरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया। परिवार के लापता सदस्यों की तलाश जारी है।
जम्मू संभाग में 46 ट्रेन रद्द : उत्तर रेलवे ने 30 अगस्त को जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से आने-जाने वाली 46 ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की। मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले चार दिन से रेल यातायात स्थगित है। जम्मू में कई स्थानों पर रेल लाइन के टूटने के कारण कठुआ और उधमपुर के बीच रेल यातायात स्थगित कर दिया गया है, तथा ट्रेनें रद्द की जा रही हैं।
पिछले दो दिन से जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोग, खासकर तीर्थयात्री, फंस गए।
