Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रामबन में फटे बादल, रियासी में भूस्खलन से तबाही, जानिए कैसा है जम्मू कश्मीर का मौसम?

Advertiesment
हमें फॉलो करें jammu kashmir weather

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जम्मू , शनिवार, 30 अगस्त 2025 (10:40 IST)
Jammu Kashmir news in hindi : जम्मू कश्मीर में शनिवार को भी कुदरत का कहर जारी रहा। रामबन के रामगढ़ में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रियासी के माहोरे में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। ALSO READ: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, 15 दिन में गई 115 लोगों की जान, हजारों विस्थापित

खराब मौसम के चलते जम्मू संभाग में आज भी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदियों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है।
 
जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले के एक सुदूर गांव में बादल फटने से तीन लोगों की मौत हो गई तथा 5 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित पर्वतीय क्षेत्र राजगढ़ में शनिवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बचावकर्मियों को दो महिलाओं समेत तीन लोगों के शव मिले हैं।
 
वहीं रियासी में माहोरे के बद्दर गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से एक मकान ढह गया। परिवार के लापता सदस्यों की तलाश जारी है।
 
जम्मू संभाग में 46 ट्रेन रद्द :  उत्तर रेलवे ने 30 अगस्त को जम्मू, कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से आने-जाने वाली 46 ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की। मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पिछले चार दिन से रेल यातायात स्थगित है। जम्मू में कई स्थानों पर रेल लाइन के टूटने के कारण कठुआ और उधमपुर के बीच रेल यातायात स्थगित कर दिया गया है, तथा ट्रेनें रद्द की जा रही हैं।
 
पिछले दो दिन से जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित होने से बड़ी संख्या में लोग, खासकर तीर्थयात्री, फंस गए।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पीएम मोदी ने किया शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का सफर, क्या भारत में चलेगी यह ट्रेन?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels