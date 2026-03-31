02 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक बार पढ़ लें हनुमान जी का यह सिद्ध मंत्र, बड़े से बड़ा शत्रु भी टेक देगा घुटने

यदि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे डर लगता रहता है या व्यर्थ ही लोग आपके शत्रु बन जा रहे हैं जो हनुमान जयंती पर निम्नलिखित इन 2 में से किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करें और विधिवत रूप से आप हनुमानजी की पूजा करके उन्हें चौला अर्पित करें।