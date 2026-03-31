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02 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक बार पढ़ लें हनुमान जी का यह सिद्ध मंत्र, बड़े से बड़ा शत्रु भी टेक देगा घुटने

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lord hanuman
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (18:34 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (19:07 IST)
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यदि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रुओं से परेशान हैं, उनसे डर लगता रहता है या व्यर्थ ही लोग आपके शत्रु बन जा रहे हैं जो हनुमान जयंती पर निम्नलिखित इन 2 में से किसी एक मंत्र का 108 बार जाप करें और विधिवत रूप से आप हनुमानजी की पूजा करके उन्हें चौला अर्पित करें।
 

इन 2 में से कोई भी 1 मंत्र करें सिद्ध:

1. 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।' 
मंत्र प्रभाव: शत्रु से अधिक भय हो, डर हो, तो यह मंत्र प्रयोग उचित रहेगा।
 
2. 'ॐ नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा।' 
मंत्र प्रभाव: शत्रु बलवान होने पर यह जप निश्चित लाभ देता है।
 

इस विधि से करें जप:

  • हनुमान जी का पूजन करें तथा नैवेद्य लगाएं। 
  • घर पर हनुमानजी का कोई भी चित्र लाल कपड़े पर रखकर पूजन करें।
  • पूजन में चंदन, सिन्दूर, अक्षत, कनेर, गुड़हल या गुलाब के पुष्प प्रयोग करें।
  • नैवेद्य में मालपुआ, बेसन के लड्डू आदि लें तब आरती कर संकल्प लेकर अपनी समस्या के अनुसार मंत्र जप करें।
  • पूर्वाभिमुख हो जप करें।
  • रुद्राक्ष माला, ब्रह्मचर्य व लाल वस्त्रासन का प्रयोग करें। 
  • यथाशक्ति जप कर उपलब्ध साधनों से 1 माला हवन करें, मंत्र सि‍द्ध हो जाएगा।
  • उपरांत नित्य 1 माला कार्य होने तक करें, बीच में बंद नहीं करें।
 

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