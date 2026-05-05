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Budhwa Mangal 2026: 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग! आज पहला 'बुढ़वा मंगल': भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

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बड़ा मंगल के अवसर पर श्री बजरंगबली का पूजन करते उनके भक्त। चित्र में मंदिर, ध्वज, पताका, जलते दीये, पुष्‍प-माला और नैवेद्य का खास फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (10:07 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (10:14 IST)
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Jyeshtha Mangal 2026: भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में मंगल का ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मंगल केवल युद्ध और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला मंगल विशेष रूप से ज्येष्ठ मंगल या बड़ा मंगल कहा जाता है। यह दिन समाज और व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: क्या आप जानते हैं ज्येष्ठ मंगल को 'बड़ा मंगल' क्यों कहते हैं? जानें सटीक पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
 
वर्ष 2026 में 2 मई से आस्था और शक्ति का संगम 'ज्येष्ठ मास' दस्तक दे चुका है। इस बार का ज्येष्ठ महीना भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 5 मई से शुरू होकर 23 जून तक चलने वाले इस भक्ति के उत्सव में कुल 8 'बड़े मंगल' (बुढ़वा मंगल) का दुर्लभ संयोग बन रहा है।
 
माना जाता है कि यही वह पावन महीना था जब त्रेतायुग में रामभक्त हनुमान की मुलाकात अपने प्रभु श्री राम से हुई थी। शायद इसीलिए, इन दिनों की गई पूजा सीधे बजरंगबली के हृदय तक पहुंचती है।
 

सावधान! इन 5 बातों का रखें खास ख्याल:

 
हनुमान जी की कृपा चाहिए, तो अपनी दिनचर्या में ये बदलाव जरूर करें:ALSO READ: Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां
 
तामसिक चीजों का त्याग: लहसुन, प्याज, नॉनवेज और शराब से दूरी बना लें। सात्विक रहें, सकारात्मक रहें।
 
लेन-देन से बचें: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बड़े मंगल के दिन न कर्ज दें और न ही लें। यह आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है।
 
रंगों का चुनाव: आज के दिन सफेद और काले रंग के कपड़ों को अलमारी में रहने दें। लाल या पीले वस्त्र धारण करना शुभता का प्रतीक है।
 
यात्रा का विचार: आज उत्तर दिशा में 'दिशाशूल' है। अगर निकलना जरूरी हो, तो गुड़ खाकर ही घर से बाहर कदम रखें।
 
व्यवहार में संयम: क्रोध और अपशब्दों पर लगाम लगाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को 'राम-नाम' में लगाएं।
 

जय बजरंगबली!

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: क्यों लिया था बजरंगबली ने वृद्ध वानर का रूप? पढ़ें रोंगटे खड़े करने वाली 3 पौराणिक कथाएं
 

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