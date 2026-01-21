Zomato के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दिया, कौन हैं नए CEO

जोमैटो (Zomato)के फाउंडर दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने कंपनी में ग्रुप CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इटरनल (जोमैटो की मूल कंपनी) ने एक बड़े लीडरशिप बदलाव के तहत यह घोषणा की है। उनका मानना है कि Eternal को ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करे और अनुशासित हो।

शेयरहोल्डर की मंजुरी मिलने पर दीपिंदर गोयल ने पद छोड़ दिया है और अल्बिंदर ढींडसा को तुरंत प्रभाव से इटरनल का नया ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटर्नल का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 72.88 प्रतिशत बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा।

मीडिया खबरों के मुताबिक जोमैटो में ग्रुप सीईओ पद का पद छोड़ने का दीपिंदर गोयल का फैसला नई चीजों को आजमाने की इच्छा से प्रेरित है। इनमें ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। इस फैसले से Eternal जैसी पब्लिक कंपनी के स्ट्रक्चर के बाहर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। Edited by : Sudhir Sharma