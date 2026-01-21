Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Zomato के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस्तीफा दिया, कौन हैं नए CEO

Advertiesment
हमें फॉलो करें Zomato
नई दिल्ली , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (18:27 IST)
जोमैटो (Zomato)के फाउंडर दीपिंदर गोयल (Deepinder Goyal) ने कंपनी में ग्रुप CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इटरनल (जोमैटो की मूल कंपनी) ने एक बड़े लीडरशिप बदलाव के तहत यह घोषणा की है। उनका मानना है कि Eternal को ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस करे और अनुशासित हो।
ALSO READ: LoC पर बढ़ा तनाव, सर्विलांस कैमरे लगाने से भड़का PAK, केरन सेक्टर गोलीबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब
शेयरहोल्डर की मंजुरी मिलने पर दीपिंदर गोयल ने पद छोड़ दिया है और अल्बिंदर ढींडसा को तुरंत प्रभाव से इटरनल का नया ग्रुप CEO नियुक्त किया गया है। जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटर्नल का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 72.88 प्रतिशत बढ़कर 102 करोड़ रुपए रहा।
ALSO READ: Atal Pension Yojana को लेकर खुशखबरी, Budget 2026 से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कैसे मिलती है 5000 रुपए महीने पेंशन
मीडिया खबरों के मुताबिक जोमैटो में ग्रुप सीईओ पद का पद छोड़ने का दीपिंदर गोयल का फैसला नई चीजों को आजमाने की इच्छा से प्रेरित है। इनमें ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। इस फैसले से Eternal जैसी पब्लिक कंपनी के स्ट्रक्चर के बाहर बेहतर तरीके से किया जा सकता है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़का, जानें कितनी आई गिरावट, क्‍या है 1 Dollar की कीमत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels