Gold Price: सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (19:53 IST)
Gold at record high: स्टॉकिस्टों की लिवाली जारी रहने और रुपए की विनिमय दर में गिरावट के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 2100 रुपए उछलकर 1,03,670 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,01,570 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी।
 
लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रखते हुए 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 2,100 रुपये उछलकर 1,03,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक दिन पहले यह 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
 
इससे पहले, 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 8 अगस्त को क्रमशः 1,03,420 रुपए और 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर थे। उस समय सोने की कीमतों में 800 रुपये प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई थी। इससे पहले सात अगस्त को सोने की कीमत में 3,600 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी।
 
क्या कहते हैं विशेषज्ञ : एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि कमजोर रुपए और विदेशी बाजारों में सकारात्मक रुख के चलते घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई और यह नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
 
रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर : रुपया शुक्रवार को 61 पैसे की भारी गिरावट के साथ पहली बार 88 के स्तर को पार कर 88.19 (अस्थायी) प्रति डॉलर के अपने अबतक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान, कीमती धातु की कीमतों में 3,300 रुपए यानी 3.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बीच, चांदी की कीमत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 1000 रुपए टूटकर 1,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही थी।
 
ब्रोकरेज कंपनी ट्रेडजिनी के मुख्य परिचालन अधिकारी त्रिवेश डी ने कहा कि चांदी की औद्योगिक मांग इसे और भी बेहतर बनाती है, लेकिन अनिश्चितता के खिलाफ सोना अभी भी एक अच्छा बचाव है। पिछले 5 वर्षों में, दोनों धातुओं ने हर साल नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जो अस्थिर बाजारों में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। विदेशी बाजारों में, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 3,407.39 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। हाजिर चांदी 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.84 डॉलर प्रति औंस पर रही। (एजेंसी/वेबदुनिया)
