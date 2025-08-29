Gold Price: सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर

रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर : रुपया शुक्रवार को 61 पैसे की भारी गिरावट के साथ पहली बार 88 के स्तर को पार कर 88.19 (अस्थायी) प्रति डॉलर के अपने अबतक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान, कीमती धातु की कीमतों में 3,300 रुपए यानी 3.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बीच, चांदी की कीमत अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 1000 रुपए टूटकर 1,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही थी।