Crisil की रिपोर्ट में खुलासा, चालू वित्त वर्ष में सकल मुद्रास्फीति रहेगी औसतन 3.5 प्रतिशत

रेटिंग एजेंसी को इस वित्त वर्ष में रेपो दर में एक और कटौती की उम्मीद है। अब तक कुल 1 प्रतिशत की कटौती और पर्याप्त नकदी ने इसका लाभ आगे भी तेजी से पहुंचाने में मदद की है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले 1 साल में आधी से भी अधिक घट गई है और भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे के निचले स्तर से भी नीचे आ गई है। यह जून के 2.1 प्रतिशत से जुलाई में 1.6 प्रतिशत पर आ गई।