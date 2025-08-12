Share bazaar: निवेशकों के सतर्क रुख से बाजार में रहा उतार-चढ़ाव, Sensex 368 और Nifty 98 अंक फिसला

Share bazaar News: मुद्रास्फीति का आंकड़ा आने से पहले निवेशकों के सतर्क रुख अपनाने और बैंकों के शेयरों में बिकवाली होने से मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट रही। सेंसेक्स (Sensex) 368 अंक टूटा जबकि निफ्टी को 98 अंकों का नुकसान हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स बेहद उतार-चढ़ावभरे कारोबार में 368.49 अंक यानी 0.46 प्रतिशत गिरकर 80,235.59 अंक पर बंद हुआ। दूसरी ओर एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) भी करीब 98 अंक फिसल गया है।

इन प्रमुख कंपनियों के शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव : सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, इटर्नल, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर गिरकर बंद हुए। हालांकि मारुति, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एनटीपीसी में तेजी का रुख देखने को मिला।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 66.75 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) सोमवार को बिकवाल रहे : वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.18 प्रतिशत बढ़कर 66.75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने सोमवार को 1,202.65 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। सोमवार को सेंसेक्स 746.29 अंक बढ़कर 80,604.08 अंक और निफ्टी 221.75 अंक चढ़कर 24,585.05 अंक पर बंद हुआ था।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta