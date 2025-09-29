19 छक्के, 314 रन, सिक्सर किंग अभिषेक के एशिया कप में कोई आस पास भी नहीं

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के नए 'सिक्सर किंग' बन गए हैं।अभिषेक ने अभी सिर्फ़ 21 टी20 खेले हैं, लेकिन वह सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं।अभिषेक शर्मा ने कुल 58 छक्के लगाए हैं। वह पहले ही भारत के लिए पुरुष टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं।





एशिया कप फाइनल में भले ही उनका बल्ला नहीं चला हो लेकिन 3 अर्धशतक के साथ उन्होंने 311 रन बनाए जिसमें 19 छक्के शामिल थे। छक्के मारने की प्रतियोगिता में कोई भी उनके आस पास नहीं है। उनके बाद दूसरे नंबर पर इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और पाक के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका और साहिबजादा फरहान है जिन्होंने 11-11 छक्के लगाए हैं।





टी20 डेब्यू जुलाई 2024



जुलाई 2024 में हुए अभिषेक के टी20 डेब्यू के बाद से सिर्फ ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह (99) और यूएई के मुहम्मद वसीम (60) ने अभिषेक से ज्यादा छक्के लगाए हैं। पूर्णकालिक देशों के खिलाड़ियों में संजू सैमसन दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 37 छक्के हैं।





अभिषेक ने इस फार्मेट में 6.83 गेंदों में एक छक्का लगाया है, जो पुरुष टी20 में 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले 153 बल्लेबाजों में दूसरा सबसे अच्छा औसत है। जिब्राल्टर के केरोन स्टैग्नो का सबसे अच्छा औसत है, जो हर 6.61 गेंद पर एक छक्का लगाते हैं। अभिषेक का गेंद-प्रति-छक्का औसत पूर्णकालिक देशों में सबसे अच्छा है, जहां आंद्रे रसेल (7.21) दूसरे स्थान पर हैं।





अभिषेक हर पारी में 2.76 छक्के लगाते हैं, जो 50 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में दूसरा सबसे अच्छा है। करणबीर सिंह उनसे आगे हैं, जिन्होंने 36 पारियों में 113 छक्के लगाए और उनका औसत 3.14 है। अभिषेक के बाद एविन लुईस (2.13) पूर्णकालिक देशों से एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिनके नाम प्रति पारी में दो या उससे ज्यादा छक्के हैं।एक टी20 में अभिषेक ने पांच या उससे ज्यादा छक्के छह पारियों में लगाए हैं, जिसमें बुधवार को एशिया कप बांग्लादेश के ख़िलाफ मैच भी शामिल है। भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ़ रोहित शर्मा (13) और सूर्यकुमार यादव (9) ने अभिषेक से ज़्यादा बार एक टी20 में पांच या उससे ज़्यादा छक्के लगाए हैं।





पावरप्ले ओवरों में 32 छक्के लगाए



अभिषेक ने पावरप्ले ओवरों में 32 छक्के लगाए हैं। पुरुष टी20 की शुरुआती छह ओवरों में सिर्फ़ तीन भारतीय बल्लेबाज उनसे ज़्यादा छक्के लगा पाए हैं। अभिषेक ने 23 छक्के बीच के ओवरों (7-16) में और तीन छक्के आख़िरी ओवरों (17-20) में लगाए हैं।अभिषेक ने तेज गेंदबाजों के ख़िलाफ 246 गेंदों पर 33 छक्के लगाए हैं, यानी औसतन हर 7.46 गेंद पर एक छक्का। स्पिनरों के ख़िलाफ उन्होंने औसतन हर छह गेंद पर एक छक्का लगाया है और उनके नाम स्पिनरों के ख़िलाफ 150 गेंदों में 25 छक्के शामिल हैं।





50 छक्के 331 गेंदों पर पूरे किए



अभिषेक ने अपने टी20 करियर के 50 छक्के 331 गेंदों पर पूरे किए, जो सभी बल्लेबाजों में सबसे कम गेंदों में है। उनका 50वां छक्का रविवार को एशिया कप पाकिस्तान के ख़िलाफ मैच में आया। जिब्राल्टर के केरोन जे स्टैग्नो इससे पहले 335 गेंदों में यह रिकॉर्ड रखते थे, जबकि पूर्णकालिक देशों के खिलाड़ियों में दूसरा सबसे तेज़ एविन लुईस हैं, जिन्होंने 366 गेंदों में 50 छक्के पूरे किए थे।

