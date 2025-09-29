Festival Posters

अच्छा खेले 'अभिषेक बच्चन...', एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम को बधाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने शोएब अख्तर पर कसा तंज

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:24 IST)
एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत की टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत के जीतने के बाद देशभर में खुशी की लहर है। बॉलीवुड सेलेब्स भी जमकर जश्न मना रहे हैं। 
 
बॉलीवुड के महानायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके भारतीय टीम को बधाई देते हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को ट्रोल भी कर दिया। अमिताभ बच्चन का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 
 
अमिताभ ने एक्स पर लिखा, जीत गये!! अच्छा खेले अभिषेक बच्चन... उधर जबान लड़खड़ाई, और इधर, बिना बेटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को!! बोलती बंद!! जय हिन्द! जय भारत! जय मां दुर्गा!! 

बता दें कि एक बातचीत के दौरान शोएब अख्तर क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और एक्टर अभिषेक बच्चन के बीच कंफ्यूज नजर आए थे। वह मैच शुरू होने से पहले भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटिजी क्या होना चाहिए, इस पर बात कर रहे थे। 
 
इस दौरान शोएब अख्तर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान 'अभिषेक बच्चन' को आउट कर देगी तो मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का मिडल ऑर्डर खास नहीं खेल रहा है। शोएब की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोर से हंस पड़े थे। 

