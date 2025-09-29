अच्छा खेले 'अभिषेक बच्चन...', एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम को बधाई देते हुए अमिताभ बच्चन ने शोएब अख्तर पर कसा तंज

एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत की टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत के जीतने के बाद देशभर में खुशी की लहर है। बॉलीवुड सेलेब्स भी जमकर जश्न मना रहे हैं।

बॉलीवुड के महानायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके भारतीय टीम को बधाई देते हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को ट्रोल भी कर दिया। अमिताभ बच्चन का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

T 5516(i) - जीत गये !! .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

बोलती बंद !!



जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

इस दौरान शोएब अख्तर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान 'अभिषेक बच्चन' को आउट कर देगी तो मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का मिडल ऑर्डर खास नहीं खेल रहा है। शोएब की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोर से हंस पड़े थे।