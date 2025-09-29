महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का हुआ निधन

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर-निर्देशक महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन हो गया है। दीपा मेहता कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। उनके निधन की जानकारी बेटे सत्या मांजरेकर ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। हालांकि दीपा मेहता की मौत की वजह सामने नहीं आई है।

सत्या मांजरेकर ने अपनी मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मां, मुझे आपकी बहुत याद आती हैं।' एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, आज एक मार्गदर्शक ज्योति खो दी। वह एक मां से बढ़कर थीं, वह एक प्रेरणा थीं। साड़ी का बिजनेस खड़ा करने में उनकी शकित, साहस और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की शक्ति दी। जिन लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ और जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके माध्यम से वह हमेशा जीवित रहेंगी।

बता दें कि महेश मांजेरकर और दीपा मेहता ने साल 1987 में शादी रचाई थी। दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। दीपा और महेश के दो बच्चे बेटी अश्वमी औ बेटा सत्या मांजरेकर हैं। महेश और दीपा की शादी 1995 में टूट गई।

दीपा से अलग होने के बाद महेश ने एक्ट्रेस मेधा मांजरेकर संग दूसरी शादी रचा ली। दोनों की एक बेटी सई मांजरेकर हैं। सई मने सलमान खान के साथ फिल्म 'दबंग 3' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की है।