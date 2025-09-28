पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा जिंदगी और मौत से लड़ रहे जंग, एक्सीडेंट के बाद आया हार्ट अटैक

मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद राजवीर को हार्टअटैक भी आया। सिंगर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजवीर जवंदा मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में उन्होंने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। एक्सीडेंट के बाद राजवीर को तुरंत ही सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट बताई और कहा कि कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है।

इसके बाद सिंगर को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि सिंगर राजवीर जवंदा के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उनकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।

बयान में लिखा है, अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी टीमों ने तुरंत उन्हें देखा। जरूरी जांच और सारे टेस्ट किए गए। अभी उन्हें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। वह फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। हालत गंभीर है, पर निगरानी में हैं।

बता दे कि सिंगर राजवीर जवंदा ने साल 2014 में अपने संगीत करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने गीत 'काली जवंदे दी' से लोकप्रियता हासिल की। राजवीर ने 'मिंडो तसीलदारनी' और 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' सहित कई फिल्मों में भी अभिनय किया है।