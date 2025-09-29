सूर्यकुमार का देशप्रेम: एशिया कप की पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों को समर्पित की

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। भारत ने रविवार को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता। सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक्स पर लिखा ,‘‘ मैने इस टूर्नामेंट से अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में हैं। जय हिंद।’’

भारतीय खिलाड़ियों को टी20 प्रारूप में हर मैच में चार लाख रूपये मिलते हैं यानी टूर्नामेंट के सात मैचों के लिये सूर्यकुमार को 28 लाख रूपये मिलेंगे।

भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।





एक ही दिल है सूर्या भाऊ कितनी बार जीतोगे?



कल Asia Cup जीतने के बाद Suryakumar Yadav ने अनाउंस किया कि



वह Asia Cup के अपने सभी 7 मैचों की मैच फीस भारतीय सेना को दान करते हैं????



pic.twitter.com/gjNWjuQYqG — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) September 29, 2025 भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव कि दरियादिली बेमिसाल हैं।





मैच की पूरी फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा कर दिए। पाकिस्तान के हाथों कप लेने से मना कर दिए।





तिलक वर्मा का क्या खूब स्वागत किया, लीडर ऐसा ही होना चाहिए।



Proud to SuryaKumar Yadav pic.twitter.com/j7OjUL0z9o

— Chitra Pandit (@Chitra_speak) September 29, 2025



सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान पर मिली जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पाकिस्तान ने उन पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाकर आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर प्रतिबंध की भी मांग की थी। आईसीसी ने उन पर उस दिन की मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाकर आइंदा ऐसे बयानों से बचने के लिये कहा था। बीसीसीआई ने उन पर लगाये गए जुर्माने के खिलाफ अपील की है चूंकि सूर्यकुमार ने आईसीसी सुनवाई के दौरान कहा था कि वह निर्दोष हैं। (भाषा)