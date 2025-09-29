Dharma Sangrah

सूर्यकुमार का देशप्रेम: एशिया कप की पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों को समर्पित की

WD Sports Desk

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:51 IST)
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। भारत ने रविवार को पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप जीता। सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक्स पर लिखा ,‘‘ मैने इस टूर्नामेंट से अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में हैं। जय हिंद।’’
 
भारतीय खिलाड़ियों को टी20 प्रारूप में हर मैच में चार लाख रूपये मिलते हैं यानी टूर्नामेंट के सात मैचों के लिये सूर्यकुमार को 28 लाख रूपये मिलेंगे।
 
भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।


ALSO READ: भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इनकार, खिलाड़ियों ने AI Generated Trophy के साथ पाक को किया बुरी तरह रोस्ट

सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान पर मिली जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पाकिस्तान ने उन पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाकर आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर प्रतिबंध की भी मांग की थी। आईसीसी ने उन पर उस दिन की मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाकर आइंदा ऐसे बयानों से बचने के लिये कहा था। बीसीसीआई ने उन पर लगाये गए जुर्माने के खिलाफ अपील की है चूंकि सूर्यकुमार ने आईसीसी सुनवाई के दौरान कहा था कि वह निर्दोष हैं।  (भाषा) 

ALSO READ: भारत के इनकार करने के बाद ट्रॉफी ले भागा मोहसिन नकवी, BCCI के हाथों बैंड बजना तय [VIDEO]

भारत के इनकार करने के बाद ट्रॉफी ले भागा मोहसिन नकवी, BCCI के हाथों बैंड बजना तय [VIDEO]

