लाल किले से 1.8 KM दूर अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा मैच के दौरान बढ़ी

WD Sports Desk

, मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (12:35 IST)
लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद अरुण जेटली स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था और चौकस कर दी। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के अंतिम दिन राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के कदम प्रशासन उठाया। यह स्टेडियम लाल किला से  कुछ ही (1.8 KM) किलोमीटर दूर है।अरुण जेटली स्टेडियम में मैच में मेजबान दिल्ली को पहली बार जम्मू कश्मीर से 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी।
इससे पहले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के सचिव अशोक शर्मा ने कहा, ‘‘दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन अरुण जेटली स्टेडियम (फिरोज शाह कोटला स्टेडियम) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।’’ ‘‘मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा।’’

गौरतलब है कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए बड़े धमाके में कई वाहन जलकर खाक हो गए और कम से कम 9 लोग मारे गए।इस विस्फोट में 24 लोग घायल बताए गए हैं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब शाम को इलाके में लोगों की भीड़ थी।

