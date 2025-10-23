Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बतौर कप्तान गिल की पहली सीरीज हार, ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे 2 विकेट से जीता

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (16:50 IST)
AUSvsIND गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन और लचर फिटनेस के कारण भारतीय टीम को दूसरा एकदिवसीय मैच में 3 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके साथ ही नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल की यह पहली सीरीज हार है। पहला एकदिवसीय मैच भारत 6 विकेट से हारा था।

264 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने धीमी शुरुआत की और रन तेज करने के चक्कर में कप्तान मिचेल मार्श अर्शदीप सिंह की गेंद पर कीपर को कैच थमा बैठे। भारत के लिए सिरदर्द साबित हो चुके ट्रेविस हैड आज सिर्फ 28 रन बना पाए। 

लग रहा था कि अनुभवहीन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर भारतीय गेंदबाजी पकड़ बना लेगी । लेकिन गेंदबाजों के घुटने जवाब दे गए। अर्शदीप सिंह से भारत गेंदबाजी नहीं करवा पाया, सिर्फ अंतिम ओवरों में ही भारत उनसे गेंदबाजी करवा पाया। वहीं महंगे साबित हो रहे हर्षित राणा भी मैदान से बाहर चले गए। भारत को सिर्फ मोहम्मद सिराज से काम चलाना पड़ा। तीसरा एकदिवसीय मैच शनिवार को खेलना जाएगा।मैथ्यू शॉर्ट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए और भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए।

मेजबान टीम ने सतर्कता के साथ शुरुआत की। हेड और मार्श ने शुरुआत में समय लिया और फिर मार्श आउट हो गए। हेड भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके और राणा का शिकार बने। शॉर्ट ने रेनशॉ के साथ मिलकर पारी को संभाला और समय पर चौके जड़े। भारत ने भी शॉर्ट के दो कैच छोड़े, जो अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। उनके आउट होने के बाद ओवेन आए और उन्होंने पारी को जल्दी खत्म करने की कोशिश की। कूपर कोनली दूसरे छोर पर अनुभवी बल्लेबाज़ी कर रहे थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ओवेन तब आउट हो गए जब उन्हें कुछ ही रनों की ज़रूरत थी। बार्टलेट और स्टार्क भी आउट हो गए, लेकिन कोनली ने रन बनाना जारी रखा और अपनी टीम को जीत दिला दी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी, जेमिमा की हुई वापसी

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels