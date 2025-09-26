Navratri

बांग्लादेश की बंडल फील्डिंग देख कोच ने खिलाड़ियों को सुनाई खरी खोटी

कैच छूटने और गलत फैसलों का खामियाजा भुगता: बांग्लादेश के मुख्य कोच सिमन्स

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (15:00 IST)
बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमन्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टीम की हार के लिए कैच छूटने और खराब शॉट चयन को जिम्मेदार ठहराया जिससे एशिया कप फाइनल में जगह बनाने की उनकी उम्मीद खत्म हो गई।पाकिस्तान ने 51 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे लेकिन बांग्लादेश ने शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के कैच छूटने से मैच गंवा दिया क्योंकि दोनों ने बृहस्पतिवार को हुए मैच में मिली जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अफरीदी ने 19 रन जबकि नवाज ने 25 रन की तेज पारी खेली जिससे पाकिस्तान आठ विकेट पर 135 रन तक पहुंचने में सफल रही।मैच के बाद सिमन्स ने प्रेस कांफ्रेंस में दुबई की मशहूर ‘रिंग ऑफ फायर’ लाइट प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘जब हमने शाहीन और नवाज को जीवनदान दिया तो खेल का रूख बदल गया। इससे पहले हम नियंत्रण में थे। हो सकता है कि कुछ कैच (रोशनी की वजह से) छूटे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो कैच हमने छोड़े, उनका रोशनी से कोई लेना-देना था। ’’

बांग्लादेश इस मामूली लक्ष्य का पीछा करने के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहा था, लेकिन उसके बल्लेबाज लगातार खराब शॉट खेलकर लड़खड़ा गए।सिमन्स ने कहा, ‘‘ये महज गलत फैसले थे। हर टीम के साथ कभी न कभी ऐसा होता है। आज हमने ऐसा किया। हमने सही शॉट चयन नहीं किया। ’’
सिमन्स (62 वर्ष) ने स्वीकार किया कि जब भी सीनियर खिलाड़ी जैसे उनके कप्तान लिटन दास अनुपस्थित होते हैं तो उन्हें बांग्लादेश की बल्लेबाजी में गहराई की कमी खलती है। लिटन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले दो मैच में नहीं खेल पाए।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने दो मैच पहले ही (श्रीलंका के खिलाफ) 169 रन के लक्ष्य का पीछा किया था। हम ऐसी टीम नहीं हैं जो तनजीद (हसन) और कप्तान (लिटन दास) के एक मैच में नहीं खेलने से उनकी कमी पूरी कर दे। हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे कप्तान का नहीं खेलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ’’ (भाषा)

