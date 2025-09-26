Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






31 साल में पहली बार भारत पाक एशिया कप फाइनल और तीसरी बार भिड़ंत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Asia Cup

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (13:32 IST)
INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 28 सितंबर को दुबई के दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एशिया कप के इतिहास में पहली बार है जब यह दोनों टीमें आमने सामने खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगी।

यह हमेशा कौतूहूल का विषय रहा है कि 21वीं सदी की शुरुआत में 4 टूर्नामेंट वाले इस एशिया कप में पाक और भारत का फाइनल कैसे ना हो सका एशिया कप साल 1984 से खेला जा रहा है। पहले इस कप में मुख्यत: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल रहे। 21वीं सदी की शुरुआत में बांग्लादेश को इसमें शामिल किया तो वहीं अफगानिस्तान साल 2014 में इस कप से जुड़ी। हैरत की बात यह है कि फाइनल में हमेशा ऐसे समीकरण बैठे कि दर्शक INDvsPAK भारत बनाम पाकिस्तान की खिताबी भिड़ंत फैंस देख ही नहीं पाए।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

जबकि आईसीसी टूर्नामेंट में यह दो देश 2 बार 2007 के टी-20 विश्वकप और 2017 के चैंपियन्स ट्रॉफी फाइनल में खेले थे। हालांकि इन दोनों टूर्नामेंट्स में भी यह दोनों टीमें सिर्फ 2 बार भिड़ी थी यह पहली बार है कि दोनों टीम 3 बार किसी बहुराष्ट्रीय टू्र्नामेंट में भिड़ रही है। इस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भारत पाकिस्तान को 7 और 6 विकेटों से हरा चुका है।

यह इस कारण हुआ कि कभी भारत तो कभी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में असफल रहे। जैसे साल 2022 में भारत फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा तो 2023 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा।  जान लेते हैं कि कब किसके बीच एशिया कप का  खिताबी मुकाबला हुआ और कौन विजेता साबित हुआ।

साल विजेता उपविजेता
1986 श्रीलंका पाकिस्तान
1988 भारत श्रीलंका
1990-91 भारत श्रीलंका
1995 भारत श्रीलंका
1997 श्रीलंका भारत
2000 पाकिस्तान श्रीलंका
2004 श्रीलंका भारत
2008 श्रीलंका भारत
2010 भारत श्रीलंका
2012 पाकिस्तान बांग्लादेश
2014 श्रीलंका पाकिस्तान
2016 भारत बांग्लादेश
2018 भारत बांग्लादेश
2022 श्रीलंका पाकिस्तान
2023 भारत श्रीलंका
1984 का एशिया कप एक सीरीज जैसा था जिसमें भारत श्रीलंका और पाकिस्तान  ने एक दूसरे से एक एक मैच खेला था। इस कप को भारत ने कुल अंको के आधार पर जीता क्योंकि दोनों मैचों में वह श्रीलंका और पाकिस्तान को हरा चुका था।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INDvsWI सीरीज शुरु होने से पहले ही इंडीज को झटका, यह तूफानी पेसर हुआ बाहर

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels