बुधवार को मिल जाएगा पहला फाइनलिस्ट, इंग्लैंड और द.अफ्रीका में होगी जोरदार टक्कर

WD Sports Desk

, मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (18:27 IST)
ENGvsSA भारत में खेले जा रहे महिला एकदिवसीय विश्वकप में कल दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और संभवत कल रात तक इस टूर्नामेंट का पहला फाइनिस्ट मिल जाएगा।

कागज पर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से भारी लग रही है। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 बार ही दक्षिण अफ्रीका 100 पार नहीं जा पाई। पहले लीग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ तो अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन दोनों अवसरों पर उसकी बल्लेबाजी स्पिन के सामने बिखर गई।अपने पहले मैच में 69 रन पर आउट होने के बाद निराश दक्षिण अफ्रीका की टीम स्पिन के खिलाफ उसके बल्लेबाजों का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम लीग खेल में फिर से सामने आया, जिसने उन्हें 24 ओवरों में सिर्फ 97 रन पर ढेर कर दिया।

इंग्लैंड इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, क्योंकि उसने इसी मैदान पर अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया था।वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए इस हार का बदला लेना और फाइनल में जगह बनाना जैसे एक तीर से दो निशाने होंगे।

इंग्लैंड ने लीग चरण में पांच जीत और केवल एक चूक के साथ इस मुकाबले में धावा बोल दिया है। उनका 1.233 का नेट रन रेट एक ऐसी टीम को दर्शाता है जो न केवल जीतती है, बल्कि हावी भी रहती है। दक्षिण अफ्रीका, हमेशा की तरह दृढ़, तीन जीत और दो हार के साथ तीसरे स्थान पर है, और उसका नेट रन रेट -0.379 के नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन आंकड़े शायद ही कभी प्रोटियाज टीम की पूरी कहानी बयां करते हैं, जो तब भी अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए जानी जाती है जब ज़्यादातर लोग उम्मीद करते हैं कि वे हार जायेंगे।

इंग्लैंड की कमान शांत लेकिन निर्मम हीथर नाइट के हाथों में है, जिन्होंने सात मैचों में लगभग साठ के औसत से 288 रन बनाए हैं। उनके अलावा, एमी जोन्स उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर रही हैं – 220 रन और ऐसा स्ट्राइक रेट जो गेंदबाजों को रातों की नींद उड़ाए रखता है।इंग्लैंड के स्पिनर्स सोफी एक्लेस्टोन और लिंसे स्मिथ – दोनों ने 12-12 विकेट – ने बीच के ओवरों को बारूदी सुरंग में बदल दिया है, बल्लेबाजी क्रम को सटीकता से तहस-नहस कर दिया है।

लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कप्तान एक अलग ही वीरांगना है। लौरा वोल्वार्ट – टूर्नामेंट की तीसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं: 301 रन, 50.16 की औसत। जब वह बल्लेबाज़ी करती हैं, तो बहुत आकर्षक लगती है खासकर उनका कवर ड्राइव। नादिन डी क्लार्क मध्य क्रम में एक आश्चर्यजनक खोज रही हैं, जिन्होंने 130 से ज़्यादा की रफ़्तार की बैखौफ बल्लेबाजी से मैच को जीत की ओर ले गईं।नॉनकुलुलेको म्लाबा की बाएँ हाथ की स्पिन – 11 विकेट  को जोड़ दें, तो अचानक मुकाबला अंक तालिका से कहीं ज़्यादा कड़ा लगने लगता है।

अगर इंग्लैंड सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, तो दक्षिण अफ्रीका साहसी क्रांति का प्रतीक है। अगर एक गौरव की वापसी चाहता है, तो दूसरा वादा किए गए देश के साथ अपने पहले मुक़ाबले की तलाश में है।
टीम इस प्रकार हैं:

इंग्लैंड: नैट स्कवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, तज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसन, सिनालो जाफ्ता, मारिज़ान काप अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो टंगारियोन।

मैच का समय: भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे

कहां देखेंं- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर

