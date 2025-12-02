rashifal-2026

हार्दिक पांड्या की वापसी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे बड़ौदा के लिए

WD Sports Desk

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (12:15 IST)
भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) में बड़ौदा के लिए खेलेंगे। सितंबर के बाद यह पहली बार होगा जब वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते दिखेंगे।

दो और चार दिसंबर को पंजाब तथा गुजरात के खिलाफ होने जा रहे इन दो मैचों के दौरान राष्ट्रीय चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा उनकी फिटनेस देखने के लिए वहां उपस्थित रह सकते हैं। हार्दिक 26 सितंबर को एशिया कप के सुपर फोर मैच में श्रीलंका के खिलाफ अंतिम बार भारत के लिए खेलते दिखे थे। इसके बाद से वह लेफ्ट क्वाड्रिसेप इंजरी के कारण मैदान से दूर हैं। 15 अक्टूबर को रिहैब के लिए वह बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे थे। दीवाली में तीन दिन का ब्रेक लेने के बाद उन्होंने 21 अक्तूबर से 29 नवंबर के बीच लगातार फिटनेस पर काम जारी रखा।
वह ऐसे समय में बड़ौदा के लिए एसएमएटी खेलने जा रहे हैं जब चयनकर्ता दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा करने वाले हैं। बड़ौदा के लिए हार्दिक कितने मैचों तक उपलब्ध रह पाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें तैयारियों के लिए भारतीय टीम से बुलावा कब आता है।एसएमएटी टूर्नामेंट में बड़ौदा को बंगाल और पुडुचेरी के खिलाफ हार मिली थी। हालांकि, हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की थी।

