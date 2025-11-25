सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव पर रहेंगी नजरें

भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख इंटर-स्टेट घरेलू पुरुषों का टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा।आने वाला एडिशन टूर्नामेंट का 18वां एडिशन होगा और इसमें 38 टीमें हिस्सा लेंगी।







New playoff format in Syed Mushtaq Ali Trophy



This time smat will not have the traditional quarterfinal-semifinal-final



But a super league instead



League time 26 nov- 8 December

Knockouts time 12-18 December pic.twitter.com/ZFE3fx3JZP — Sawai96 (@Aspirant_9457) November 24, 2025 दो बार की विनर मुंबई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि तमिलनाडु इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने तीन बार टाइटल जीता है।



इंडियन टी20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर जैसे हैवी हिटर उन प्लेयर्स की लिस्ट में हैं जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेलने वाले हैं। उभरते हुए वैभव सूर्यवंशी को भी बिहार टीम में शामिल किया गया है।

