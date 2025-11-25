Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव पर रहेंगी नजरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Syed Mushtaq Ali Trophy

WD Sports Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (12:42 IST)
भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत का प्रमुख इंटर-स्टेट घरेलू पुरुषों का टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा।आने वाला एडिशन टूर्नामेंट का 18वां एडिशन होगा और इसमें 38 टीमें हिस्सा लेंगी।

इस साल का कॉम्पिटिशन रणजी ट्रॉफी की तरह दो हिस्सों – एलीट और प्लेट डिवीजन – में बंटा हुआ है। प्लेट फ़ाइनल 6 दिसंबर को है जबकि एलीट फ़ाइनल 18 दिसंबर को होगा।
दो बार की विनर मुंबई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है, जबकि तमिलनाडु इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने तीन बार टाइटल जीता है।

इंडियन टी20 कैप्टन सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर जैसे हैवी हिटर उन प्लेयर्स की लिस्ट में हैं जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में खेलने वाले हैं। उभरते हुए वैभव सूर्यवंशी को भी बिहार टीम में शामिल किया गया है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ढाका में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर बरकरार रखा विश्वकप

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels