Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गौतम गंभीर के चहेते हर्षित राणा ने की रोहित- कोहली की तारीफ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Gautam Gambhir

WD Sports Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:31 IST)
गौतम गंभीर के चहेते तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और मैदान में साथ रहने से माहौल खुशनुमा बना रहता है।टीम में चल रही गुटबाजी के चलते उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।गौरतलब है कि कोच गौतम गंभीर ने कई मौकों के बावजूद आलोचना झेलकर भी हर्षित राणा को मौका दिया है। हालांकि उन्होंने पहले एकदिवसीय मैच में 3 अहम विकेट निकालकर प्रभावित किया।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने वाले राणा ने कहा, “यह मेरे लिए और पूरी टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे अनुभवी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम और मैदान पर आपके साथ हों, तो माहौल बहुत अच्छा रहता है। इस समय, मैदान के बाहर – यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में भी – पूरी टीम के लिए खुशी का माहौल होता है। हर कोई बेहतर बनना चाहता है। उनके मन में, वे हमेशा चाहते हैं कि युवा बेहतर बनें। जैसे, जब मैं गेंदबाजी कर रहा होता हूं, तो वे हमेशा मुझे बताते हैं कि बेहतर गेंदबाजी कैसे करनी है। जब किसी खिलाड़ी को इतना अच्छा टीम माहौल मिलता है, तो चीजे अपने आप अच्छी हो जाती हैं।”

उन्होंने कहा, “वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं – चाहे अच्छा समय हो या बुरा। वे आपका साथ देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या कदम उठाने चाहिए। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर, इससे आपको सच में मदद मिलती है, क्योंकि जब आप मैदान पर होते हैं – दबाव वाली स्थिति में – तो वे आपकी बहुत मदद करते हैं।”

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इंग्लैंड के सामने गुलाबी गेंद की चुनौती, क्या दे पाएगा मात ऑस्ट्रेलिया को?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels