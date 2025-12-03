Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर किए 3 बदलाव, भारत को थमाया बल्ला (Video)

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rohit Sharma

WD Sports Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (13:10 IST)
INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने यह लगातार दूसरा टॉस जीता है।

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी कप्तान टेम्बा बावुमा कर रहे हैं जो पिछले मैच में बैंच पर बैठे थे।उनकी जगह रियान रिकल्टन ने खाली की है। वहीं उनके अलावा दो और बदलाव टीम ने किए हैं। सुब्रायन की जगह केशव महाराज टीम में आए हैं और बार्टमैन की जगह लूंगी एन्गिडी को मौका मिला है।टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि शाम को ओस आने के कारण यह निर्णय लिया गया है।


वहीं केएल राहुल ने कहा कि टीम ने बहुत समय से टॉस नहीं जीता है लेकिन उसका उनको कोई मलाल नहीं है। पिछले मैच की विजेता भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतने के बाद कहा, ”पिच कैसा व्यवहार करेगी यह कह पाना मुश्किल है। उम्मीद है कि ओस आने से चेज करना आसान रहेगा। हमारी टीम में तीन बदलाव हुए हैं। मैं, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी प्लेइंग इलेवन में आए हैं। हमारे लिए ये बड़ा मौक़ा है क्योंकि हम सीरीज बराबर कर सकते हैं।”

भारत के कप्तान केएल राहुल ने कहा, ”ईमानदारी से कहूं तो टॉस पर ही मैं सबसे अधिक दबाव महसूस करता हूं। पिछले मैच में काफ़ी सकारात्मक चीज़ें रहीं। हमें पता है कि क्या उम्मीद करनी है। ओस काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी। हमें ये पता था और गेंदबाज़ों ने इसके लिए तैयारी की हुई है। हम बिना बदलाव के खेल रहे हैं।” भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels