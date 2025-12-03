दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर किए 3 बदलाव, भारत को थमाया बल्ला (Video)

वहीं केएल राहुल ने कहा कि टीम ने बहुत समय से टॉस नहीं जीता है लेकिन उसका उनको कोई मलाल नहीं है। पिछले मैच की विजेता भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।
Toss #TeamIndia have been put into bat first.

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह।
Here's a look at our Playing XI for the d #INDvSA ODI #TeamIndia have named an unchanged side.

South Africa have won the toss and elected to Bowl first.
Three fresh inclusions for #TheProteas Men: Temba Bavuma, Keshav Maharaj, and Lungi Ngidi return to the XI, replacing Ryan Rickelton, Prenelan Subrayen, and Ottneil Baartman.
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी।
