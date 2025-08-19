Festival Posters

सिराज का विकेट और जडेजा का दबाव, बशीर ने मोईन अली को दिया जीत का क्रेडिट

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (09:55 IST)
ऑफ स्पिनर शोएब बशीर (Shoaib Bashir) का मानना है कि भारत के मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को आउट करके लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड को जीत दिलाने का पल उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने ऐसे समय में सिराज को आउट करके इंग्लैंड को जीत दिलाई जब भारत रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की शानदार पारी से जीत की तरफ बढ़ रहा था। बशीर ने इसका श्रेय अपने पूर्व साथी मोईन अली (Moeen Ali) को दिया।


 
बशीर ने द संडे टाइम्स से कहा, ‘‘मैं पहली बार मोईन अली से एजबेस्टन में मिला था और हमने खूब बातें कीं। मोईन ने मुझे कैरम बॉल फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनका यह कहना कि 'खुद पर भरोसा रखो,' मेरे लिए बहुत मायने रखता था।’’
 
बशीर ने कहा, ‘‘मैं पिछले कुछ समय से कैरम बॉल पर काम किया। मैं इस गेंद का लगातार अभ्यास कर रहा था। मैंने सिराज को इसी गेंद पर आउट किया (पहली पारी में स्टंप आउट), एक बहुत ही धीमी गेंद पर जिसकी गति लगभग 43 से 44 मील प्रति घंटा थी।‘‘
 
उन्होंने कहा, ‘‘सिराज को दूसरी पारी में आउट करने का पल मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि भारत तब जीत की तरफ बढ़ रहा था। हम मौके बना रहे थे लेकिन विकेट हासिल नहीं कर पा रहे थे। मुझे खुशी है कि कप्तान ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा।’’ (भाषा) 


