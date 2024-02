IND vs AUS Final : ये 5 खिलाड़ी चल निकले तो ट्रॉफी भारत की होगी, इनके धांसू प्रदर्शन पर रहेगी नजर

5 Indian Players to watch out for in INDvsAUS U19 World Cup Final : ICC U19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत U19 टीम और ऑस्ट्रेलिया U19 टीम एक दूसरे से भिड़ेंगी। दूसरे सेमी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल मैच में जगह बनाई, उदय सहारन (Uday Saharan) की कप्तानी के अंदर टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी।