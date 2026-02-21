INDvsPAK मैच का नया रिकॉर्ड, व्यूअरशिप में पीछे छोड़ा पिछला T20I फाइनल मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता जियो हॉटस्टार ने घोषित किया कि जियो हॉटस्टार पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस मैच ने 163 मिलियन की अभूतपूर्व डिजिटल रीच दर्ज की, यह टी20 फॉर्मेट में किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि इसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल की व्यूअरशिप को भी पीछे छोड़ दिया।





मोबाइल पर, इस गेम ने किसी भी आईसीसी टी20 इवेंट के लीग स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच रीच हासिल की और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पिछले इंडिया-पाकिस्तान मैच से 1.2 गुना ज़्यादा। क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता के तौर पर पहचाने जाने वाले, इंडिया-पाकिस्तान मैच ने जियो हॉटस्टार पर फैंस के इकट्ठा होने पर अपनी बेजोड़ अपील दिखाई। मैच की रीच 2024 एडिशन के इंडिया-पाकिस्तान मैच से 2.4 गुना ज़्यादा थी।







JioHotstar announced that 163 million people in India tuned into Ind vs Pak match on 15th Feb, even more than T20 WC 2024 final. Making it the most watched T20 in the history of ICC.



but “saarr no one watches India vs Pakistan, saarr India vs Australia biggest rivalry sarr” pic.twitter.com/SRFPXh4xXr — yang goi (@GongR1ght) February 20, 2026 लीनियर टीवी पर, जिस मैच का बेसब्री से इंतज़ार था, उसने उतना ही शानदार परफ़ॉर्मेंस दिया, टीवीआर में 71% की बढ़ोतरी हुई और यह 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला इंडिया-पाकिस्तान टी20 मैच बन गया। लीनियर टीवी पर रिकॉर्ड-ब्रेकिंग एंगेजमेंट ने ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट की लगातार ताकत को दिखाया, जो एक बड़ा, कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।



इस मैच को सभी स्क्रीन पर कुल 20 बिलियन मिनट तक देखा गया, जिससे फैंस की ज़बरदस्त एंगेजमेंट का पता चलता है। इससे पिछले एडिशन के मैच के मुकाबले कंजम्पशन में 42% की बढ़ोतरी हुई, जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 कर लिया।

जियोहॉटस्टार के प्रमुख– सेल्स, स्पोर्ट्स, अनूप गोविंदन ने कहा, “टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया बनाम पाकिस्तान गेम की तैयारी और मैच में ही एक शानदार नज़ारे के सभी तत्व थे। रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पहुंच और कंजम्पशन इस बात को दिखाता है कि दुनिया भर के फ़ैन इस टूर्नामेंट से अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर किस तरह जुड़ते हैं।इस टूर्नामेंट ने दुनिया भर के फैंस को पहले ही रोमांचक पल दिए हैं, और इंडिया-पाकिस्तान मैच को मिला रिस्पॉन्स एक रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए माहौल बनाता है, जिसका सबसे अच्छा मैच अभी आना बाकी है।”

