कागिसो रबाडा चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला से बाहर

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (12:16 IST)
दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला से पहले तब करारा झटका लगा जब उसके तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा टखने की चोट के कारण बाहर हो गए।तीस वर्षीय रबाडा का सोमवार को स्कैन हुआ जिसमें उनके दाहिने टखने में सूजन की पुष्टि हुई। रबाडा ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ रहेंगे और रिहैबिलिटेशन से गुज़रेंगे।

पिछले सप्ताह टी-20 श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले केवेना मफाका को रबाडा की जगह टीम में शामिल किया गया, लेकिन पहले वनडे के लिए उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं दी गई।ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
ऑस्ट्रेलियाई टीम:- मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जॉश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन और एडम जम्पा।

दक्षिण अफ्रीका टीम:- टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी र्जोजी, एडन मारक्रम, क्वेना मफाका, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन।

