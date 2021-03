केविन पीटरसन ने 37 गेंदों में बनाए 75 रन, इंग्लैंड लीजेंड्स की इंडिया लीजेंड्स पर 6 रनों से रोमांचक जीत

India legends vs England legends final over highlights/Gony and Irfan Pathan going crazy as sixes galore..view from stadium.#IndiaLegends #EnglandLegends #Irfanpathan #gony #INDLvsENGL #sachin #RoadSafetyWorldSeries #RoadSafetyWorldSeries2021 #RoadSafetySeries #KevinPietersen pic.twitter.com/IvIhOaCKOe