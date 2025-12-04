rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दूसरे वनडे की जीत दो बुरी खबर लेकर आई द.अफ्रीका के लिए

Advertiesment
हमें फॉलो करें South Africa

WD Sports Desk

, गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 (17:03 IST)
INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने भले ही दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर एतिहासिक जीत दर्ज कर ली हो लेकिन इस मैच में दोनों पारियों के अंत में टीम को हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर भारत के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए । इस चोट की वजह से उनका यह सीजन प्रभावित हो सकता है।

रोहित शर्मा के रूप में पहला भारतीय विकेट लेने वाले बर्गर ने अपना सातवां ओवर शुरू किया लेकिन रन-अप के दौरान वह दो बार लड़खड़ाए और उनके दाएं पैर में तकलीफ दिखी। मैदान से बाहर जाते हुए उन्होंने अपना दायां घुटना पकड़ा हुआ था। उनके ओवर की बची हुई पांच गेंदें एडन मारक्रम ने डाली।

हालांकि बर्गर टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और एनरिख नॉर्खिये की वापसी होने वाली है। वैसे अगर अब दक्षिण अफ़्रीका को जरूरत पड़ी तो नॉर्खिये को पहले भी बुलाया जा सकता है। दक्षिण अफ़्रीका की टीम पहले ही बिना कगिसो रबाडा के है, जो पसलियों की चोट के कारण बाहर हैं और जेराल्ड कोएत्ज़ी को भी भारत दौरे के लिए शामिल नहीं किया गया है।

बर्गर का इतिहास चोटों से भरा हुआ है और पीठ के निचले हिस्से के फ्रैक्चर होने के कारण वह अक्टूबर 2024 से सितम्बर 2025 तक टीम से बाहर थे।उनके स्थान पर तीसरे एकदिवसीय मैच में बार्टमैन या फिर सुब्रायन को खिलाया जा सकता है। अभी तक उनको टीम ने दल से बाहर नहीं किया है।
वहीं दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को एक और चोट का सामना करना पड़ा जब टोनी डि जोर्जी कुलदीप यादव को छक्का मारने के बाद लड़खड़ाने लग गए। इस चोट ने दक्षिण अफ्रीका से जीत लगभग छीन ही ली थी क्योंकि दो चोटिल खिलाड़ी होने के कारण स्कोर 6 की जगह 8 विकेट पढ़ा जा सकता था। हालांकि केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश की संयम भरी पारियों ने टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया।
टोनी डि जोर्जी ने 11 गेंदो में 17 रन बनाए। उनके स्थान पर अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने किसी खिलाड़ी को दल के अंदर शामिल नहीं किया है। उनकी अनुपस्थिती में तीसरे एकदिवसीय मैच में द.अफ्रीका रियान रिकल्टन को टीम में  शामिल कर सकती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

12 साल का इंतजार खत्म, जो रूट ने जड़ा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला टेस्ट शतक

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels