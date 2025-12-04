53वें ODI शतक के कुछ चाहे और अनचाहे रिकॉर्ड्स जो बने विराट कोहली के बल्ले से

INDvsSA विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक बनाकर बल्लेबाजी का एक और अध्याय पेश किया और ऐसा फॉर्म दिखाया जो समय, दबाव और विरोध को भी हराता हुआ लगता है। यह उनका वनडे में 53वां और कुल 84वां अंतर्राष्ट्रीय शतक है। इसमें एक टी20 शतक भी शामिल है। टेस्ट में उन्होंने 30 शतक बनाये हैं।हालांकि यह शतक एक अनचाहा रिकॉर्ड भी लेकर आया। पहली बार ऐसा हुआ जब सफेद गेंद की क्रिकेट में विराट कोहली ने शतक जड़ा और भारतीय टीम हार गई।





दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली की पिछली तीन इनिंग्स अपनी कहानी खुद कहती हैं: 2023 वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता में नाबाद 101 रन की शानदार पारी, इस साल की शुरुआत में रांची में शानदार 135 रन, और अब रायपुर में एक और 102 रन। इसके साथ, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाने के मामले में केन विलियमसन की बराबरी पर आ गए हैं – दोनों ने चार-चार शतक बनाए हैं – यह एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ़ खेल के सबसे मजबूत बल्लेबाज ही रहते हैं।





लगातार दो बार एकदिवसीय शतक बनाने का कारनामा विराट कोहली 11 बार कर चुके हैं और इस फहरिस्त में दूर दूर तक उनका कोई मुकाबला नहीं है। खुद जीनियस एबी डिविलियर्स के नाम छह हैं। दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों के खिलाफ उनका लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। अब उनके नाम चार अलग-अलग टीमों के खिलाफ सात या उससे ज़्यादा वनडे शतक हैं: 10 श्रीलंका के खिलाफ, 9 वेस्टइंडीज के खिलाफ, 8 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब 7 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। इस एलीट जगह में उनके साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर – बड़े मैचों के मिज़ाज के असली रचयिता – हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही कारनामे किए हैं।

